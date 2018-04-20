Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Elektrikler...

24.04.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yeşilyurt Mah.,
24.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Çamlıtepe Mah.,
24.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Paşadağ Mah.,
24.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,
24.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Eseler Köyü, Dağköy Köyü, Durhasan Köyü, Biberoğlu Köyü, Emirhan Köyü,
24.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Nusretiye Köyü, Selçuklu Mah., Suadiye Orta Mah., Kestanelik Mah., Nusretiye Köyü, Balaban Köyü, Selçuklu Mah., Suadiye Orta Mah., Kestanelik Mah., Çepni Mah.,
25.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çamlıtepe Mah.,
25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,
25.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeni Mah.,
25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mahmutpaşa Mah., Yeşilyurt Mah.,
25.04.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karaköprü Mah.,
25.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çakırcaali Köyü,
25.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü,
25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,
26.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sarıcalar Mah.,
26.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Kabaoğlu Malta Mah.,
26.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çamlıtepe Mah.,
26.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sinanlıbilallı Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz