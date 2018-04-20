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Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Elektrikler...

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

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24.04.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

24.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Çamlıtepe Mah.,

24.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Paşadağ Mah.,

24.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,

24.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Eseler Köyü, Dağköy Köyü, Durhasan Köyü, Biberoğlu Köyü, Emirhan Köyü,

24.04.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Nusretiye Köyü, Selçuklu Mah., Suadiye Orta Mah., Kestanelik Mah., Nusretiye Köyü, Balaban Köyü, Selçuklu Mah., Suadiye Orta Mah., Kestanelik Mah., Çepni Mah.,

25.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çamlıtepe Mah.,

25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,

25.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeni Mah.,

25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mahmutpaşa Mah., Yeşilyurt Mah.,

25.04.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karaköprü Mah.,

25.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çakırcaali Köyü,

25.04.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osmaniye Köyü, Akpınar Köyü,

25.04.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğantepe Merkez Mah.,

26.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sarıcalar Mah.,

26.04.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Kabaoğlu Malta Mah.,

26.04.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çamlıtepe Mah.,

26.04.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sinanlıbilallı Köyü,

Bugün 14:13 TSİ - Gündem

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