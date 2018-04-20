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KOTSİAD’ın yeni üyesi; Recep Öztürk

KOTSİAD Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetimi, KTO Başkanı Recep Öztürk’e tebrik ziyaretinde bulundu. Yapılabilecek karşılıklı işbirliğinin ele alındığı buluşmada oda başkanı Öztürk, derneğe de üye oldu.

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Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) geçtiğimiz günlerde yapılan komite seçimlerinde tulum çıkartarak zafere ulaşan ve oluşan yönetimde başkanlığa seçilen Recep Öztürk’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Öztürk, önceki gün de Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD) Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ve yönetimini ağırladı.

KALABALIK HEYETLE ZİYARET

Oda binasındaki başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada dernek başkanı Dinçoğlu’na yönetim kurulundan Muzaffer Demirci, Bayram Oral, Mehmet Çöven, Mehmet Aktan, Erkan Gül ve Abdullah Sarıbuğa eşlik etti. Yönetim kurulunu KTO Başkanı Öztürk’e tanıtan Başkan Meral Artuç Dinçoğlu, daha sonra dernek olarak hazırlıkları devam eden Enerji Çalıştayı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

“İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Öztürk’ü kutlayan KOTSİAD Başkanı Dinçoğlu, “Yeni görevinizde, yönetim kurulunuz ile birlikte Körfez ilçe ve kentimiz adına önemli hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak kente fayda sağlayacak her çalışmada iş birliğine hazırız” dedi.

DERNEĞE ÜYE OLDU

Konukları ile yakından ilgilenen ve ziyaret dolayısıyla kendilerine teşekkür KTO Başkanı Recep Öztürk de, “Yapılacak her işte önceliğimiz Körfez ilçemiz ve Kocaeli olacak. KOTSİAD kısa zamanda kentte kendini kabul ettirmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarımızda işbirliğine özen göstereceğiz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından oda başkanı Recep Öztürk de KOTSİAD’a üye yapıldı. Öztürk’ün rozetini de dernek başkanı Meral Artuç Dinçoğlu taktı.

Bugün 14:14 TSİ - Ekonomi

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