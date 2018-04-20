MHP Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.
Bugün 14:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:41 TSİ )
MHP'de vekillik için başvuru ücreti belli oldu!
Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekilliği adaylık başvurusu yapmak isteyenler için ücret belli oldu.
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Bugün 14:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz