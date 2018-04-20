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Filli Boya Renxmatik TIR'ı yarın Kocaeli’de!

Filli Boya, yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtmak tüketicilerle buluşturmak için Anadolu turuna çıktı. Yaklaşık 1 ay sürecek Anadolu turunun 12. Durağı Kocaeli olacak.

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Filli Boya, yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtmak için bir tanıtım turuna çıktı. Tur için özel olarak tasarlanan Renxmatik TIR'ından Renxmatik Sistemi’nin yanı sıra Filli Ustam, AlpinaLife gibi ürün ve hizmetlerin de tanıtımı yapılıyor. 28 Mart Çarşamba günü yola çıkan Renxmatik TIR'ının onikinci durağı yarın Kocaeli Symbol AVM’de olacak. Renxmatik TIR'ı, 22 Nisan Edirne’ de, 23 Nisan’da ise İstanbul Palladium AVM’de yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Renxmatik TIR'ının son durağı ise 23 Nisan Pazar günü İstanbul’ da olacak.

Renxmatik, özgün yaşam alanları oluşmasına imkan veriyor

İstenilen miktarda ve renkte boyayı kişiye özel üretilmesine imkan sağlayan Filli Boya Renxmatik Sistemi ile mimarlar, tasarımcılar, boya ustaları ve yaşam alanlarının renklerine özen gösteren herkes mekânlarda renk kullanım seçeneklerini arttırarak özgün yaşam alanları oluşturabiliyor. Renxmatik bayilerinde istenilen tonda ve miktarda, kişiye özel renk beklemeden yaptırılabiliyor. Renxmatik bayilerinde ayrıca renk yönlendirmeleri ile de ilgili detaylı bilgi almak ve Filli Boya Renk Ölçer hizmetinden ücretsiz yararlanmak da mümkün! En yakın Renxmatik bayisini öğrenmek için: http://renxmatik.filliboya.com

AlpinaLife iç mekanalrın hava kalitesini artırıyor

Filli Boya, AlpinaLife ürünü ile tüm mekânlar için özel silikat içeriği sayesinde sağlıklı ve doğal bir çözüm sunuyor. Evlerin yanı sıra okul, hastane, sinema, büro, kafeler, restoran gibi birçok mekânda iç cephe hava kalitesinin artırılmasını sağlayan AlpinaLife, yenilikçi ve benzersiz bir teknoloji ile çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilip, boyanmış duvarlardan gelebilecek zararlı bileşenleri sıfıra indirerek iç cephe hava kalitesinin artmasını sağlıyor. Aynı zamanda Filli Boya, AlpinaLife iç cephe boyasıyla Renxmatik sisteminde istenilen rengin istenilen miktarda çok kısa bir sürede elde edilmesini sağlıyor.

Filli Boya “Filli Ustam” ile garantili boya hizmeti sunuyor

Filli Boya, hayata geçirdiği “Filli Ustam” sistemi ile tüketicilerin hayatını boya uygulamaları konusunda da kolaylaştırıyor ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. www.filliustam.com sisteminde, inşaat boyacılığı mesleki yeterlilik belgesine sahip FilliUstalar kulübüne üye ve Filli Boya ürün ve davranış eğitimini almış ustalar yer alıyor. bu sistemden aradıkları kriterlere uygun ustayı bulup evlerini boyatabiliyor. Filli Boya, Filli Ustam sistemi üzerinden ustaların aldığı işleri 2 yıl boyunca uygulama ve ürün garantisi ile güvence altına alıyor.

Bugün 14:49 TSİ - Ekonomi

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