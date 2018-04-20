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Bugün 14:59 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:02 TSİ )

ATİK’ten yeni üyelere rozet

Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK), yeni üyelerin kabulü ile ilgili tanıtım toplantısını geçtiğimiz günlerde Kocaeli Ticaret Odası binasındaki Beyt’ül Kebap Restaurant’ta gerçekleştirdi.

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Törende 14 yeni üyeye rozetleri takıldı. Törende konuşan ATİK Başkanı Yasin Akyol, yeni dönem proje ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Program sonunda yeni üyelere rozetleri takılıp,  plaketleri verildi.

YENİ ÜYELER

İbrahim Yıldırım         (Marmara Siegener Galvaniz)

Ali Aşkın Keskin        (SHARP İnşaat)

Harun Sarıdoğan        (Ensar Alüminyum Plastik PVC)

Ömür Öztürk              (Reverans Turizm)

Osman Akova             (Akova İnşaat)

Gürkan Balaban         (BKM Kaynak Ürünleri)

Serkan Arı                  (Arı Asansörleri)

Kaan Bostan               (Arma Kebap)

Ahmet Şengöz            (Şengöz Ankastre)

Hakan Başol               (Başolsan)

Havzullah Yaydemir   (Yaydemir İnşaat)

Tanju Taner Dönmez  (Göçmen Börek)

Serkan Kasımoğlu      (Proser Bilişim Teknolojileri)

Mehmet Başyiğit        (Bumesan Mühendislik)

Bugün 14:59 TSİ - Ekonomi

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