ATİK’ten yeni üyelere rozet

Törende 14 yeni üyeye rozetleri takıldı. Törende konuşan ATİK Başkanı Yasin Akyol, yeni dönem proje ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Program sonunda yeni üyelere rozetleri takılıp, plaketleri verildi.
YENİ ÜYELER
İbrahim Yıldırım (Marmara Siegener Galvaniz)
Ali Aşkın Keskin (SHARP İnşaat)
Harun Sarıdoğan (Ensar Alüminyum Plastik PVC)
Ömür Öztürk (Reverans Turizm)
Osman Akova (Akova İnşaat)
Gürkan Balaban (BKM Kaynak Ürünleri)
Serkan Arı (Arı Asansörleri)
Kaan Bostan (Arma Kebap)
Ahmet Şengöz (Şengöz Ankastre)
Hakan Başol (Başolsan)
Havzullah Yaydemir (Yaydemir İnşaat)
Tanju Taner Dönmez (Göçmen Börek)
Serkan Kasımoğlu (Proser Bilişim Teknolojileri)
Mehmet Başyiğit (Bumesan Mühendislik)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz