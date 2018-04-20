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Bugün 15:01 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:03 TSİ )

Bulut’a ziyaretler sürüyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) bir süre önce yapılan oda organ seçimleri sonrasında başkanlığa seçilen Necmi Bulut’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

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Bulut ve yönetimi, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, başmüfettiş Mustafa Akay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Kaya, Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Yakup Esen, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uysal, Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Hizmet-İş Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin, Çubuklu Osmaniye Derneği Başkanı Mehmet Uzun, Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Kazım Gündoğdu, KOTO 6. Meslek Komitesi meclis üyeleri; İbrahim Atalay, İbrahim İbrahimoğlu, Ayhan Öter, komite başkanı Yakup Kurt, başkan yardımcısı Mehmet Akgüneş, komite üyeleri; Nurettin Coşkun Özşeker, Salih Türe, TÜYAP Fuarcılık Kocaeli Bölge Müdürü Fatih Güngör, Ziraat Katılım Bankası İzmit Şube Müdürü Miktad Altuntaş ve İş Bankası Kocaeli Bölge Müdürü Erhan Güney’i ağırladı.

“ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI”

Ziyaretler dolayısıyla konuklarına teşekkür eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, odanın kentin önemli değerleri arasında yer aldığını ifade ederek, “İş insanlarımızın ve 121 yıllık kurum olan odamızın geleceği için şahsım ve yönetimim üzerimize düşen sorumluluğun farkındadır. Ziyaretlerinde kurumumuza ve bizlere inancını dile getiren konuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 15:01 TSİ - Ekonomi

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