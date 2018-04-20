Kartepe Belediyesi’nden vergi hatırlatması

31 Mayıs’ta ödeme süresi bitecek olan ilk taksitlerin gecikme zammına girmemesi için Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara çağrıda bulundu. Ayrıca vergi affı kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın da ilk taksitlerinin bu ay ödenmesi gerektiğini, ödenmediği takdirde yapılandırmalarının iptal olacağı da hatırlatıldı. Ödemelerin Kartepe Belediyesi gelir servisinde ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunun yanı sıra Ziraat Bankası Kartepe Şubesi’ndeki belediyeye ait hesaba latırılabileceği belirtildi.