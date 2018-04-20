31 Mayıs’ta ödeme süresi bitecek olan ilk taksitlerin gecikme zammına girmemesi için Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara çağrıda bulundu. Ayrıca vergi affı kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın da ilk taksitlerinin bu ay ödenmesi gerektiğini, ödenmediği takdirde yapılandırmalarının iptal olacağı da hatırlatıldı. Ödemelerin Kartepe Belediyesi gelir servisinde ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunun yanı sıra Ziraat Bankası Kartepe Şubesi’ndeki belediyeye ait hesaba latırılabileceği belirtildi.
Bugün 15:02 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Kartepe Belediyesi’nden vergi hatırlatması
Mayıs ve kasım aylarında tahsil edilen emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitleri ödenmeye başlandı.
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Bugün 15:02 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz