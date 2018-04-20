Uygulama ile ilgili bilgi veren zabıta yetkilileri; tabletli pazar denetimi sayesinde kontrollerin daha hızlı ve etkili yapılabildiğini, pazarda barkotlu ruhsatın tablete okutulması ile satıcı hakkındaki tüm bilgilere ulaştıklarını, üretici ve pazarcı esnafının tüm işlemlerini yerinde sorgulama imkanına ulaştıklarını dile getirdi. Ayrıca bilgilerin tablet ile gönderilen ofis personelinin de gördüğünü belirtti.
Bugün 15:02 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Pazarda tabletli denetim
İzmit Belediyesi semt pazarlarındaki denetimleri tabletle gerçekleştiriyor.
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Bugün 15:02 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz