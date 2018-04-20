Pazarda tabletli denetim

Uygulama ile ilgili bilgi veren zabıta yetkilileri; tabletli pazar denetimi sayesinde kontrollerin daha hızlı ve etkili yapılabildiğini, pazarda barkotlu ruhsatın tablete okutulması ile satıcı hakkındaki tüm bilgilere ulaştıklarını, üretici ve pazarcı esnafının tüm işlemlerini yerinde sorgulama imkanına ulaştıklarını dile getirdi. Ayrıca bilgilerin tablet ile gönderilen ofis personelinin de gördüğünü belirtti.