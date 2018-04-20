Vergi beyannamesi süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 30 Nisan olan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 4 Haziran 2018 gününe kadar uzatıldı.