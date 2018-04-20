Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Nisan olan kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı. Ayrıca, 30 Nisan olan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 4 Haziran 2018 gününe kadar uzatıldı.
Bugün 15:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Vergi beyannamesi süresi uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
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Bugün 15:03 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz