Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 oranında arttı mart ayında 71.3 olan endeks nisan ayında 71.9 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında azalarak nisan ayında 90.2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.