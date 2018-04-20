Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu. 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için “18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları gerektiğinin altı çizildi.
Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
THY'den biletlere seçim düzenlemesi
Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.
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Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz