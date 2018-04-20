THY'den biletlere seçim düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasının planlanmasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu. 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için “18 Haziran-1 Temmuz Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm THY ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı yolcuların 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmaları gerektiğinin altı çizildi.