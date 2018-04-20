Varlık fonu değeri 7 trilyonu geçti

Dünya genelinde 78 ulusal varlık fonu tarafından yönetilen varlıkların değeri, son bir yılda yüzde 13 artış gösterdi. Veri kuruluşu Preqin'den derlenen bilgilere göre, varlık fonlarının değeri, petrol fiyatlarındaki toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme oranları dolayısıyla son 12 ayda 866 milyar dolar arttı ve mart sonu itibarıyla 7 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.