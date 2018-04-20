Dünya genelinde 78 ulusal varlık fonu tarafından yönetilen varlıkların değeri, son bir yılda yüzde 13 artış gösterdi. Veri kuruluşu Preqin'den derlenen bilgilere göre, varlık fonlarının değeri, petrol fiyatlarındaki toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme oranları dolayısıyla son 12 ayda 866 milyar dolar arttı ve mart sonu itibarıyla 7 trilyon 450 milyar dolara ulaştı.
Bugün 15:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:06 TSİ )
Varlık fonu değeri 7 trilyonu geçti
Dünya genelinde 78 ulusal varlık fonu tarafından yönetilen varlıkların değeri, son bir yılda yüzde 13 artış gösterdi.
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Bugün 15:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz