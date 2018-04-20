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Bugün 15:05 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 15:09 TSİ )

WhatSaap yerine İletee

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

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HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Atalay, “İletee adını verdiğimiz platformda WhatSapp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak” dedi.

Bugün 15:05 TSİ - Teknoloji

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