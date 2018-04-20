HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Atalay, “İletee adını verdiğimiz platformda WhatSapp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak” dedi.
Bugün 15:05 TSİ- Teknoloji ( Güncelleme : Bugün 15:09 TSİ )
WhatSaap yerine İletee
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
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Bugün 15:05 TSİ - Teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz