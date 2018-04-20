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Yıldırım: Taşeron işçiler hak ettiğini alamadı

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, taşeronluktan işçi statüsüne geçirilen işçiler için belirlenen toplu iş sözleşmesi hükümlerini “Dağ fare doğurdu” şeklinde yorumlayarak, taşeron işçilerin hak ettiğini alamadığını söyledi.

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CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, taşeronluktan işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücretleri ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu sözleşme hükümleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, bu hükümleri “Dağ fare doğurdu” şeklinde yorumlayarak, “İzmit Belediyesi’nde 998 olmak üzere Türkiye’de sayıları yüz binleri bulan taşeron işçiler, bu sözleşme ile refah standartlarına ulaşamamış, hatta verilen haklar, kadrolu işçilerin haklarının çok gerisinde olmuştur” dedi.

“BİZİM VAADİMİZDİ”

Selman Yıldırım, “Bilindiği gibi taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, partimizin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesinde vaatlerinde yer alan en önemli maddelerden biridir. Halkımız bu vaatlerimizi yerinde bulmuş, bunun ardından AK Parti de, 1 Kasım seçimleri öncesinde ‘Taşeron işçileri kadroya geçireceğiz’ sözü vermişti. Fakat seçimin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen iktidar sözünü tutmamış, partimizin, sendikalarımızın, meslek odalarımızın ‘Sözünü tut’ baskısı üzerine bu konu ile alakalı adım atılmıştır. Ne yazık ki iktidarın taşeron işçileri kadroya geçirmesi ile ilgili attığı adım öyle gönülsüzdür ki, ortaya çıkan toplu sözleşme hükümlerindeki maddeler, bunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

“ZAM ÇOK AZ”

Yıldırım, “Bilindiği gibi İzmit Belediyesi’ndeki kadrolu işçiler için imzalanan toplu iş sözleşmesinde mevcut ücretlere ve sosyal haklara ilk yıl yüzde 13.7, ikinci yıl ise enflasyon artı yüzde bir, yine üçüncü yıl da yine enflasyon artı yüzde bir oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Taşeron işçilerde ise durum şöyledir: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa yüzde 4’ten mahsup edilir. Sormak istiyorum. Taşeron işçiyken verilen zam yüzde 4’ün altında mıdır? Verilen yüzde 4’lük zam ücretleri zaten çok düşük olan işçilerimizi nasıl refaha kavuşturacaktır” dedi.

Bugün 15:13 TSİ - Siyaset

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