Buldan, çöp fabrikası ile ilgili konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pelvin Buldan, KYÖD Sosyal Tesisleri’nde partililerle bir araya geldi. HDP Kocaeli Eş Başkanları Şahabettin Işık’ın ve Leyla Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen programa HDP Eş Genel Başkan Pelvin Buldan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cuma Karavar, HDP Meclis üyeleri Serpil Kemalbey, Müslüm Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Aysel Güzel, Zeynep Boğa, Eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, MYK üyeleri, parti, CHP İl yönetimi, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

KOCAELİ’NİN TARTIŞILACAK KONULARI VAR

Programda 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin erkene alınması ile ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkan Pelvin Buldan, “Seçim döneminde Kocaeli’de seçim startını vermek bizler açısından oldukça önemli ve anlamlı. Kocaeli’nin tartışılacak birçok konusu var. İşçi ve emekçi kendi olan Kocaeli’nin AKP yönetiminde yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalardan Kocalei halkının sağlığına zarara verecek bir çok çalışma yapıldığını biliyoruz. Kocaeli’ne zehirli gazlar olarak geri döndüğü ve insan sağlığını hiçe sayan bir anlayışın bundan sonra devam etmemesi açısından Kocaeli halkının önemli kararlar alması gereken bir süreç yaşıyoruz” dedi.

ÇÖP FABRİKASI KENTE YAPILAN HAKSIZLIKTIR

Umuttepe’de yapılması planlanan Çöp fabrikası ile ilgili konuşan Buldan, “Kocaeli’de yapılmak istenen projelerden biri olan kentsel katı atık projesi, kente yapılacak çok büyük bir haksızlıktır. Katı atık enerji projesi hayata geçeceği andan itibaren insanlarımızın bir kez daha zehirlenmesine ve türlü türlü hastalıklara yakalanacağını bilmesi lazım. Kendi yandaşlarına, müteahhitlerine para kazandırmak için Kocaeli halkının sağlığını hiçe sayan bir anlayışın asla kabul edilmemesi lazım. Bu tür tesisler zaten Kocaeli’de var. AKP hükümetine ve burayı yöneten yerel yönetimlere ders verilmesi gereken bir sürece gireceğiz” dedi.

KOCAELİ EMEKÇİ BİR KENT

Dilovası’nda yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi kansere yakalandı diyen Buldan, “Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için bu tür projelerin karşısındayız. Başta Kocaeli olmak üzere Türkiye genelinde yandaşların ceplerini doldurmak için yapılan projelerin daima karşısındayız ve her zaman halkın yanındayız. Kocaeli işçi ve emekçi bir kent. Kocaeli’de ihraçlarla işten çıkarılmaları önemli bir sorun. Bizler için çok önemli olan ve şuan cezaevinde olan Onur Hamzaoğlu’nu buradan selamlıyorum. Hamzaoğlu Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerdendir. Peki, neden cezaevindedir? Çünkü savaşa karşı barışı savunduğu ve AKP’nin yanlış politikalarına karşı durduğu için cezaevindedir. Kocaeli’nin 1 Mayıs’ta alanlarda güçlü bir şekilde olacağını biliyoruz. Sadece 1 Mayıs değil, olağanüstü dönemlerde 24 Haziran’da baskın seçim kararı alındı. Bu kararı Türkiye’yi yönetemedikleri için aldılar. AKP-MHP koalisyonu kendisini kurtarmak için aldı. Alınan bu kararın hangi koşullarda yapılacağını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

BÖLGEDE SANDIĞA GÖMÜLEN AKP’DİR

Buldan, “24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AKP-MHP koalisyonu Türkiye’nin geleceği açısından ne vaat edebilir? Yargı, ordu, medya onların elindeyken Türkiye halklarına ne diyebilir? Biz demokrasi, barışı, eşitliği ve özgürlüğü mü getireceğiz diyecekler. AKP bu sınavı geçemedi. Herkesi derdest ederek, siyasetin dışına atmaya çalışarak bu politikasını değiştirdi. Demokrasiyi ve özgürlükleri savunan milyonlarca insan var. O insanlar AKP-MHP koalisyonuna karşı kararlı bir şekilde 24 Haziran’ı bekliyor. HDP, diğer partilerle eşit koşullarda seçime giremeyecek. Kürdistan’daki belediyelerimize kayyum atandı, 9 milletvekilimiz cezaevinde. Biz halkımızın iradesine güveniyoruz. Bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Kürdistan’da kendisi toprağa gömülmüş şimdi kendisini o topraktan çıkarmak için yol yapıyor. O bölgede sandığa gömülen AKP’dir” dedi.

HALK ERDOĞAN’A DİZ ÇÖKMEYECEK

25 Haziran’da Recep Tayyip olmayan bir Türkiye istiyorsak el ele olmalıyız diyen Buldan, “Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği adayı olarak herkesi kucaklayacak bir aday çıkaracağız, cumhurbaşkanı adayımızı sizlerin yapacağı öneriler ile belirleyeceğiz. Türkiye toplumuna danışacağız. Türkiye kimi isterse onu aday göstereceğiz. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Eğer ki bu şansı kaçırırsak daha kötü zamanlar yaşayacağız. Bu halk Recep Tayyip Erdoğan’a diz çökmeyecektir” açıklamalarında bulundu.