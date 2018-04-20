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İZAYDAŞ işçisine yüzde 13 zam

İZAYDAŞ’ta çalışan 165 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde işçiye taban ayarlaması yapıldıktan sonra yüzde 13 zam yapıldı

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Ocak ayında başlayan ve 165 İZAYDAŞ’ta işçi çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmenin bitirilmesinin ardından imza töreni Antikkapı’da gerçekleştirildi. İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TES-İş Genel Mali Sekreteri, Sedat Çokol, TES-İş Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun katıldı. Sözleşme masasında tarafların yüzde 12 üzerinde anlaşması sonrası düzenlenen imza töreninde Başkan Karaosmanoğlu, zam oranını yüzde 13’e çıkardı.

YÜZDE 12 ZAM

Yapılan sözleşmede işçilerin ücretlerine zam yapılmadan önce taban ve tavan ayarlaması yapıldı. En düşük yevmiye olan 85 lira 105 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 12 oranında zam yapıldı. 165 işçinin sosyal haklarına da yüzde 14 oranında zam yapıldı. Sözleşme imza törenin açılış töreninde konuşan İZAYDAŞ Genel Sekreteri Muhammet Saraç, çalışma arkadaşları ile çok uyumlu çalıştıklarını ve sözleşmeyi masada bitirmenin sevinciniz yaşadıklarını kaydetti.

TARAFLAR MEMNUN

İzaydaş’ta 6’ıncı kez toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen TES-İŞ Kocaeli Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, “Görüşmeleri çok sık yaptık. Ancak tıkandığımız noktada İbrahim Başkanımıza gittik ve o da aradaki farkı verdi ve sözleşmeyi masada bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun ise sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olmasını istedi. Türk-İş Marmara Bölge Başkanı Adnan Uyar, taşeron işçilerin sıkıntılarını dile getirdi ve bu noktada başkandan tekrar destek istedi.

İNSAN HAYATINA ZARAR VERMİYORUZ

Sözleşme hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İZAYDAŞ’ın çok önemli işler yaptığını belirtti. Tehlikeli atıkları yakarken insan hayatına hiçbir zarar verilmemesi noktasında büyük gayret saf ettiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Yeni deponi alanı yapmak çok zor. AB’ye girmek istediğimiz için artık çöpü depolamak yerine yakacağız. Öncelikle çöpü ayrıştıracağız. İZAYDAŞ burada eğitim ve öncülük yapacak. Geri kalan çöpümüzü de depolamadan yakacağız” dedi.

TAŞERONLAR DA YARARLANSIN

Depolamanın sıkıntılarını gördüklerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu” İster istemez koku oluyor ve çevredeki insanlar rahatsız oluyor. Yakma tesisi olunca bu dertten kurtulacağız. ÇED toplantısını yaptık ve hızlı bir şekilde inşaat çalışmasını yapacağız. İzmit’e ardından da Gebze’de yapacağız. Bu sözleşmeden 165 işçi sözleşmeden yararlanacak. 80 taşeron işçi yeni kadroya geçti ve onlar yararlanamıyor. Onların yararlanması için de çalışma yapılsın. Bakanlıklarla gerekli görüşmeleri sendikalar yapsın. Önümüzdeki hafta içinde farkları hemen işçiye verin” dedi.

BİR PUAN DA BAŞKAN YÜKSELTTİ

Görüşmelerde işçiye yüzde 12 oranında verilen zammı yüzde 13’e çıkartan Karaosmanoğlu, “Burada ihtisaslaşmış bir çalışma var. Herkes burada çok çalışıyor. Yapılacak olan zammı enflasyonun bir puan üzerine çıkaralım. Bir puanda biz verelim. Hakkaniyet ölçülerde tatlıya bağlayalım. Çalışanlarımız daha azimli, daha kararlı, daha sağlıklı ve huzurlu görevlerini yerine getirecektir. Allah huzurumuzu bozmasın” dedi.

Bugün 15:33 TSİ - Ekonomi

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