BAŞSİAD’tan savaş mağduru çocuklar için anlamlı proje

Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) yeni dernek binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha önce İYİ Parti il binasında bulunan derneğin binası İzmit Sanayi Sitesi Fırat Sokak No:28 adresine taşındı. Derneği açılışı protokolün katılımıyla açıldı. Yaklaşık 3 aydır dekorasyonu çalışmaları devam eden dernek binası 250 metrekare alan üzerine planlandı. 100 kişi kapasiteli, içerisinde konferans salonu, toplantı odaları, tüm üyelerin ve iş insanlarının yararlanabileceği business kafesi şık ve rahat tasarımı bulunuyor. Derneğin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, İş Adamı Vefa İbrahim Aracı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve çok sayıda davetli katıldı.

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

BAŞSİAD Başkanı Barış Arat dernek binası açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yeni dernek merkezimizle Kocaeli ilinde ciddi bir açığı kapatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binamızın açılmasıyla üyelerimiz iş ortamları dışında da dernek binamızda buluşmaları ilimiz ve ülkemiz için yararlı projeler ve fikirler üretmeleri için daha konforlu bir ortam saplamanın gururunu yaşıyoruz” Başkan Arat ayrıca uzun süreden beri üzerinde durdukları ve tamamlanan projeleri hakkında da bilgi verdi. Arat, “Suriye’de ki savaştan kaçıp ülkemize sığınan savaş mağduru çocuklar için yapılan BAŞSİAD oyun ve etkinlik evlerini tamamladık. İki adet konteynır içine yapılan oyun ve etkinlik evlerinde çocuklar hem eğlenecek hem de eğitim görecekler” diye konuştu.

MİNİ ANAOKULU GÖRÜNÜMÜ

Oyun evinin bilgilerini veren Başkan Arat, “Yanmaz malzemeden duvarları yapılan konteynırların minikler için neredeyse her şey var. oyun evleri, klima, televizyon, oturma gurubu, dolap, sahne ve oyun için kostümler yerleştirildi. İçerisinde eğitici ve eğlendirici birçok aktiviteler yapılacak. Oyun evlerinin dış cephesi grafiti ile kaplanarak mini bir anaokulu görünümü sağlandı. Oyun evi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’ın Yayladağ ilçesinde ki sınır kampına gönderilerek orada yaşayan çocukların kullanımına sunulacak. Bu projede bize destek olan iş adamlarımıza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi.

PROJE İÇİN DUYGULANDIM

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “ Hayırlı olsun gerçekten güzel bir mekan. Özellikle çocuklar için yaptırılan oyun konteynırını çok beğendim. Aynısından iki adet yaptırıp Hatay’a göndereceğim. Biz inanıyoruz ülkemiz çağdaş medeniyetler seviyesinin önüne geçecektir. İş adamlarımız her zaman yanındayız. Ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Ben şahsen proje için duygulandım. Yeni binamız da hayırlı olsun. Başarılarınız devamın diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk konteynıra destek olan isimler şöyle:

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy

Hatay Valisi Erdal Ata

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan

İş Adamı Vefa İbrahim Aracı