AKP'de Berberoğlu'na önemli görev

AKP İl Teşkilatı geçtiğimiz gün 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan erken seçime yönelik toplantılara başlamıştı. AKP İl Başkanı Şemsettin öncülüğünde bir araya gelen teşkilat mensupların bulunduğu toplantıda milletvekilleri aday adaylık başvurularının alınacağı komisyon belirlendi. 8 kişiden oluşan milletvekilliği aday adaylığı başvuru komisyonunda yer alan isimler ile Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi olarak kullanılacak alanlar pazartesi günü kamuoyuna duyurulacak. Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Berberoğlu, Aday Adayları Başvuru Komisyonun başkanlığına getirildi. Komisyonun diğer üyeleri ise Pazartesi günü belirlenecek. AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, milletvekilleri aday adaylık başvurularının resmi olarak mayıs ayının ilk haftasında alınabileceğini ifade etmişti.