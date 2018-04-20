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AKP’de kadınlar hazır kıta

Yönetim kurulu ve mahalle teşkilatları ile olağanüstü toplanan AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, “Partili kadınlar olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Partimiz için en iyi sonucu elde etmek için çalışacağız” dedi.

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AKP’de Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, 24 Haziran Pazar gününün erken seçim tarihi olarak açıklanmasının ardından hemen ekibi ile buluştu ve geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. İlçe yönetiminin yanı sıra mahalle teşkilatlarından çok sayıda kadının bir araya geldiği toplantıda yapılacak seçim çalışmaları ve hedefler konuşuldu.

“BİR DÖNÜM NOKTASI”

İl kadın kolları yönetiminden Fatma Dizdar’ın da katılımı ile gerçekleşen toplantı sonunda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Mollaoğlu, “Türkiye için bir dönüm noktası olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde en iyi neticeyi almak için çalışacağız. Türkiye’deki istikrarın devamı ve daha büyük hizmetlerin elde edilebilmesi için milletimizin yine en doğru kararı verecektir” diye konuştu.

HEDEFİ AÇIKLADI

Kadın kolları yönetimi olarak ilçede adım atmadık tek bir sokak bırakmayacaklarını belirten Mollaoğlu, “Çalmadık tek bir kapı kalmayacak. Partimizin hizmetlerini ve yeni dönem hedeflerini milletimizle paylaşacağız. Türkiye, 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha AK Parti diyecek ve 2023 hedeflerine doğru emin yürüyüşünü sürdürecektir. AK Partili kadınlar olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.

Bugün 16:08 TSİ - Siyaset

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