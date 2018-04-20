Söğüt ve ekibi 24 Haziran’a hazır

Körfez İlçe yönetimi de önceki gün gerçekleşen olağanüstü toplantıda seçim kararını ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları ele aldı. Belediye başkanı İsmail Baran’ın da katıldığı toplantıda ilçe başkanı Şener Söğüt, Körfez teşkilatı olarak kendilerini hazır tuttuklarını ve seçimlere hazır olarak gireceklerini dile getirdi.

2023 HEDEFİ

Parti olarak yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirten Söğüt, “Türkiye artık tarihi seyreden değil, tarihe yön veren bir ülke konumuna geldi. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Yapılan yerel hizmetlerle ilgili açıklama yapan belediye başkanı İsmail Baran ise seçimlerin hayırlı olmasını diledi.