AKP’de İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, tarihin ilan edilmesinin hemen ardından yönetim kurulunu olağanüstü olarak topladı ve gündemi değerlendirdi. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) oluşturulması ve kararı alınırken merkezin başına da Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Recep Yıldız’ın getirilmesi kararlaştırıldı.
Bugün 16:10 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
AKP İzmit SKM Yıldız’a emanet!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararı sonrasında AKP’de parti teşkilatları yoğun bir çalışma içine girdiler.
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Bugün 16:10 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz