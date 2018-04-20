AKP İzmit SKM Yıldız’a emanet!

AKP’de İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, tarihin ilan edilmesinin hemen ardından yönetim kurulunu olağanüstü olarak topladı ve gündemi değerlendirdi. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) oluşturulması ve kararı alınırken merkezin başına da Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Recep Yıldız’ın getirilmesi kararlaştırıldı.