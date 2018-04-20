İYİ Parti köy ziyaretinde

Gerçekleşen ziyarette MDK Üyesi Av. Ruhittin sönmez, il başkan yardımcısı Orhan Çakar, parti yöneticilerinden Murat Dinçer ve Özcan Avcı, hazır bulundu. Buluşma sırasında sorunlarını anlatan köy muhtarı Bekir Önür ise İYİ Partililere ziyaretleri için teşekkür etti.

“İLGİ ÇOK İYİYDİ”

Çalışma ile ilgili bilgiler veren İYİ Parti İl yöneticilerinden Murat Dinçer, “Köy dernekleri ve halkın ilgisi muhteşemdi. Ülkemiz ve şehrimizin sorunlarını karşılıklı olarak değerlendirme imkanı bulduk” diye konuştu.