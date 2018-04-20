Parti yöneticileri ve özellikle gençler, hemen çalışmalara ve süslemelere başladılar. Partili gençler, tarihin duyurulmasının hemen ardından il binasının önü ve bulunduğu sokağı parti bayrakları ile süslediler. SP’liler, seçime hazır olduklarını da bu şekilde ortaya koymuş oldular.
Bugün 16:12 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
SP’de bayraklar asılmaya başlandı
Erken seçim tarihinin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından Saadet Partisi’nde büyük bir hareketlilik başladı.
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Bugün 16:12 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz