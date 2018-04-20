SP’de bayraklar asılmaya başlandı

Parti yöneticileri ve özellikle gençler, hemen çalışmalara ve süslemelere başladılar. Partili gençler, tarihin duyurulmasının hemen ardından il binasının önü ve bulunduğu sokağı parti bayrakları ile süslediler. SP’liler, seçime hazır olduklarını da bu şekilde ortaya koymuş oldular.