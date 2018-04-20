Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
Bugün 16:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:50 TSİ )
3.Lig 1-2 Eylül’de başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
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Bugün 16:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz