İzmit Kandıra Sapağı mevkisinde bulunan Toyota Kaya Plaza’nın servis bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Servisin boya bölümündeki fırınında çıkan yangına işçiler müdahalede bulunurken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri, servis bölümünde biriken dumanı tahliye ederek iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Bugün 16:59 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 18:35 TSİ )
Toyota Kocaeli Kaya Plaza'da YANGIN!
İzmit Kandıra Sapağı mevkisinde bulunan Toyota Kaya Plaza’nın servis bölümünde çıkan yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 6 işçiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
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Bugün 16:59 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz