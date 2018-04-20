Toyota Kocaeli Kaya Plaza'da YANGIN!

İzmit Kandıra Sapağı mevkisinde bulunan Toyota Kaya Plaza’nın servis bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Servisin boya bölümündeki fırınında çıkan yangına işçiler müdahalede bulunurken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri, servis bölümünde biriken dumanı tahliye ederek iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.