O yol trafiğe kapatılacak!

İzmit Turan Güneş Caddesi’nde yapılanasfalt çalışmalarının3. etabı 22 Nisan Pazar günü Saat 08:00 İtibari ile başlayacak. Bu nedenletoplu taşıma araçlarının bölgede sorun yaşamamaları için yeni alternatif güzergâhlar belirlendi.Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği 1. ve 2. etabı tamamlananasfaltlama çalışmaları 3. ve 4. etaplarda da Nisan ayı sonuna kadar sürecek.

ALTERNATİFGÜZERGÂH

Yapılan yeni düzenlemeye göretoplu taşıma araçları Yeşilova istikametinde; M.Ali Paşa- Gazi M. Kemal Bulvarı- A. Menderes Bulvarı- Kayar Sokak- Özden Sokak- A. Ziya Sokak- F. İzmidi Caddesi- Seymen Caddesi-Turan Güneş Caddesigüzergâhında devam edecek. Çarşı istikametine doğru gidecek toplu taşıma araçları ise Turan Güneş Caddesi- F. İzmidi Caddesi- Ulubatlı Hasan Sokak- A. Ziya Sokak- Özden Sokak- Sezgin sokak- H. Kaya Sokak- Zincirlikuyu Caddesi- Üçyol üzerinden tekrar Turan Güneş Caddesi’ne çıkabilecek.

14 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

Turan Güneş Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmasında toplamda 14 bin ton sıcak asfalt kullanılması hedefleniyor. 4 bin 500 metre olan yol için binder ve aşınma olmak üzere iki tabaka halinde asfalt seriliyor. Asfaltlama çalışması 4 etap halinde gerçekleşecek. 1. etaptaki çalışmalar; otoyol köprüsü ile Seymen Caddesi arasında tamamlanırken 2. etapta Seymen Caddesi ile Özden Sokak arasındaki çalışmalardason aşamaya gelindi. 3. etap Özden Sokak İle Adnan Menderes Caddesi girişine kadar olan kısım Pazar günü, 4. etapta Adnan Menderes Caddesi ile Santral Kavşağı arasındaki kısımlara önümüzdeki günlerde başlanacak.

KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Turan Güneş Caddesi’nde bozulan yolların asfaltlama çalışmasının yanı sıra kaldırımlar da yenileniyor. Otoyol Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kaldırımlar baskı beton tekniği ile yapılıyor. Adnan Menderes Caddesi ile Santral Kavşağı arasındaki kaldırımlar ise granit kaplama yapılacak. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım aydınlatmalarında dekoratif aydınlatma ledleri kullanılacak. Bütün etapların bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.