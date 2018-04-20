Toyota Kaya'dan yangın açıklaması!

Bu akşam saatlerinde Toyota Kocaeli Kaya Plaza'da çıkan yangın çıkmıştı. Yaralanan kimse olmazken 6 kişi ise dumandan etkilenmişti. Yangınla ilgili Kaya Plaza'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akşam üzeri plazmamızda çıkan yangın boya atölyesinde bulunan fırından kaynaklanmış olup herhangi bir maddi,manevi hasar olmadan kontrol altına alınmıştır. Dumanların yükselmesinden kaynaklı tedbir amaçlı bina boşaltılmış,yangına kendi ekipmanlarımız ile müdahale ederken itfaiyenin gelmesi ilede kısa sürede bastırılmıştır. Yarın hizmetimize devam edeceğimiz gibi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliğimizi büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz.