Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Mahallesi Güçbir Sitesi adresinde ikamet eden, İlim Yayma Cemiyeti eski yöneticilerinden olan 51 yaşındaki Nedim Uğurluoğlu'na 2 gündür ulaşamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde Uğurluoğlu'nu yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Uğurluoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Uğurluoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Bir süredir organizasyon işleri ile uğraşan Uğurluoğlu'nun daha önce kalp krizi geçirdiği ve ara ara tedavi gördüğü öğrenildi. 3 çocuk babası olan Nedim Uğurluoğlu'nun cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.
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İlim Yayma Cemiyeti'nin yöneticisi, ölü bulundu!
İzmit Gültepe Mahallesinde ikamet eden ve Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan İlim Yayma Cemiyeti eski yöneticilerinden Nedim Uğurluoğlu, tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz