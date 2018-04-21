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Ayaz, seçim startını Tavşantepe’den verdi

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Tavşantepe Mahallesi’nde düzenlediği programda, coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. Ayaz, “Seçim startımızı Tavşantepe Mahallemizden veriyoruz” dedi.

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AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve ekibi İzmit’i karış karış gezmeye devam ediyor. Gittikleri her bölgede yoğun ilgiyle karşılanan AKP’liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da seçim yapılacağını açıklaması üzerine çalışmalarına hız verdi. İlçe Başkanı Hasan Ayaz önderliğinde Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa 500’ü aşkın vatandaş katılım sağladı. Adeta gövde gösterisi yapan Ayaz, seçim startını Tavşantepe Mahallesi’nden verdiklerini söyledi.

‘AK PARTİ’DE MOLA YOK’

AKP için mola vermek olmadığının altını çizen Başkan Ayaz, “Bizde durmak yok. Sloganımız belli ‘Yorgunluk yok, diriliş var’. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, yeni Türkiye yolunda mücadele etmeye devam ediyoruz. AK Parti İzmit teşkilatları olarak, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız ve her kadememizle, seçime tam kadro hazırız. İlk gün ki heyecanla gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarına daha da hız vereceğiz. Halkımızdan gördüğümüz teveccüh ve enerji ile motivasyonumuzu yüksek tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bugün 09:07 TSİ - Siyaset

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