AKP'li kadınlardan Sepetçi çıkarması

AKP Kocaeli Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen köy ziyareti programına, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Kadın Kolları yöneticileri, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İzmit İlçe Yöneticisi Cemil Karaca ve köy muhtarı katıldı. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen yöneticiler, köy sakinleri tarafından büyük bir samimiyetle karşılandı. Milletvekili Katırcıoğlu ve Başkan Yazıcı burada yaşlıları da ziyaret etti. Köy seralarını da ziyaret eden Katırcıoğlu ve Yazıcı, tarlada sebze fideleri dikti.