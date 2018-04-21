Bilgi Köprüsü’nde 23 Nisan coşkusu

Birbirinden renkli kıyafetlerle sahne alan çocuklar 7 kıtadan 7 ülkeyi temsil eden halk dansları gösterisi sundu.

23 NİSAN GÖSTERİSİ

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No: 39 adresinde bulunan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Anaokulunda bulunan özel sahnede birbirinden renkli gösterilere imza atan çocuklar büyük beğeni topladı. 3-6 yaş arası Gökkuşağı, Toddler, Uğur Böcekleri, Kelebekler, Minik Tırtıllar, İpek Böcekleri, Kozalar ve Güneş sınıfı öğrencileri 7 kıtayı temsilen 7 ülkenin halk danslarını sergiledi.

ÇOK RENKLİ VE EĞLENCELİYDİ

En büyük alkışı Türkiye’den Karadeniz bölgesi halk oyunu ekibi aldı. Son derece hareketli oyuna salonda bulunan öğretmenler de eşlik etti, çocuklarla birlikte eğlendi. Ayrıca Meksika, Fransa, İspanya, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika da dansları kadar özel kostümleriyle dikkat çekiciydi. Çocuklar gösteriyi sahnede toplanıp hep birlikte “Yaşasın 23 Nisan” diye bağırarak bitirdi.