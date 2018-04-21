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Bugün 09:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:19 TSİ )

Latif İşçen'e vekillik baskısı!

Kocaeli'nin tanınmış siyasetçi ve iş adamlarından olan, Türkiye Sosyologlar Derneği'nin kurucu başkanı ve üyesi olan, yurt içi ve yurt dışında birçok seminerlere katılan, ulusal televizyonlardaki programlarda konuk konuşmacı olarak bulunan FSL Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu Başkanı Hacı Latif İşcen'e çevresinde 'Milletvekilliğine aday ol' diye baskılar yapıldığı öğrenildi.

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MHP'de aktif siyaset yapan, ülkücü davaya inancı ile bilinen, partinin tavanı ve tabanı tarafından takip edilen İşcen'in Ankara'daki bazı ileri gelenler ile fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi. Birçok sivil toplum örgütünde yönetici olan, bir önceki seçimlerde de yine milletvekili adayı olarak sahalarda koşturan İşcan, birçok Avrupa ülkesinde önemli seminerlere katılan bir isim.

MHP’DEN ADAYLIK BASKISI

İşçen, Türkiye’de İş Güvenliği alanında tanınan, televizyonlarda sürekli olarak yer alan, Kocaeli'nin sosyal projelerinde sürekli yer alan, Körfez halkı tarafından sevilen, sosyolog, endüstri mühendisi, aile danışmanı, A sınıfı iş güvenliği uzmanı, SOSYODER (Türkiye Sosyologlar Derneği ) Kocaeli temsilcisi, İş Güvenliği Uzmanları Derneğinde iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış, halen İş Güvenliği Güvenliği Uzmanları Derneğinde Denetim Kurulu Başkanlığı yapan, Hacı Latif İşçen’in Milliyetçi Hareket Partisi'nden 'aday ol' baskısına maruz kaldığı gelen bilgiler arasında…

İŞÇEN: GENEL MERKEZ VAZİFE VERDİĞİ ZAMAN…

Adaylık konusunda gazetemize konuşan Hacı Latif İşcen, "Bizde görev asla istenmez, verildiği zamanda kaçınılmaz. Biz davamızın neferi, teşkilatımızın emrindeyiz. Gerek ilçe, gerek il, gerek genel merkez bir vazife verdiği zaman, onu en güzel şekilde yerine getirmek için çalışırız" dedi.

Bugün 09:26 TSİ - Siyaset

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