Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!

Gölcük Değirmendere'nin sevilen simalarından olan 42 yaşındaki Hayat Kimya çalışanı Murat Koz, Başiskele'de bulunan iş yerinde aniden fenalaşması üzerine ambulans ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Koz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koz'un ölüm haberi Değirmendere’yi ve Hayat Kimya fabrikasını yasa boğdu. Murat Koz'un evli ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.