Bilgi Köprüsü’nden gönüllü rehberlik hizmeti

İlimizin köklü eğitim kurumlarından Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, sıradışı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Anaokulu ve kreş dışında özel eğitim kurslarıyla ortaokul ve lise öğrencilerine de destek sağlayan Özel Bilgi Köprüsü, kendi bünyesinde oluşturduğu rehberlik birimiyle ihtiyaç duyulan okullarda ücretsiz seminerler başlattı. Özel Bilgi Köprüsü’nün ilk durağı Solaklar Ortaokulu oldu.

ERGENLİK DÖNEMİ ANLATILDI

Özel Bilgi Köprüsü Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy, rehberlik öğretmenleri Hande Kuşçu Sarıca, Sevda Demirkal, Seçil Özgün Bilal, Furkan Öztürk ve Ayşe Aşıroğlu’ndan oluşan ekip önceki gün Solaklar Ortakokulu’nda 5, 6, 7 ve 8’nci sınıf öğrencilerine “Ergenlik dönemi”, aynı sınıfların velilerine de “Ergenlikte anne-baba ve çocuk iletişimi” konulu seminer verdi. Ayrıca 8.sınıf öğrencilerine merkezi sınav hakkında da bilgiler aktarıldı.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Solaklar İlkokul Müdürü Seyfettin Ataş ile Ortaokul Müdürü Hamdi Erdem ile birlikte öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer yaklaşım 2 saat sürdü. Veliler, çocuklarıyla yaşadıkları sorunları rehber öğretmenlerle paylaşma fırsatı bulmaktan büyük mutluluk duyarken, bu tür seminerlerin tekrarını istedi. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde 2 üniversiteye hazırlık, 2 anaokulu ve 1 kreş olarak hizmet veren Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, ihtiyaç duyan okullara benzer seminerlerle ücretsiz destek vermeye devam edecek.