2.Lig Genç Kızlar Voleybol da başladı

Dokuz takımın katılımıyla A ve B 2 grup üzerinden oynanan maçlardan, günün ilk maçında, Başöğretmen Meslek Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Kanuni Meslek Ticaret Lisesi karşı karşıya geldi. Maçı kazanan İzmit Kanuni Lisesi, ilk galibiyetini elde etti. Başöğretmen Lisesi ise ilk mağlubiyetini aldı.

İKİNCİ MAÇLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ…

Maçın başından itibaren zayıf rakibi karşısında üstün oynayan İzmit Kanuni, maçı rahat bir şekilde kazandı. Ligde ikinci maçlar çarşamba günü oynayacak. Günün ikinci maçında ise Gazi Anadolu Lisesi ile Özel Adım Meslek Teknik Lisesi karşılaştı. Başa baş geçen mücadele sonrasında Gazi Lisesi, iki set üzerinden oynanan maçı 2-0 kazandı ve galibiyetle başladı. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçları taraftar öğrenciler de yakından takip ediyor.

BAŞÖĞRETMEN MES TEK AL: 0 İZMİT KANUNİ MES TEK AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Seda Girgin ***

BAŞÖĞRETMEN MES TEK AL: Aleyna Karagöz **, Funda Tütüncü ***, Meyra Akvan **, Beyzanur Genç **, Gizem Aydoğdu ***, Ayşe Gül Mehmetoğlu **, Handan Eylül Boyal **, Sümeyra Atasoy **, Kübra Şahin ***, Buse Balaban **, Selime Yıldız **, Şevval Dinçer **

İZMİT KANUNİ MES TEK AL.: Ezgi Doğan ***, Maya Nazlıcan Dadaş ***, Yağmur Yaren Şahin ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Müberra Ayyıldız ***, Berfin Burçak ***, Ayşenur Aydeniz ***, Nimet Filiz ***

SETLER: 5-25, 7-25

GAZİ LİSESİ AL: 2 ÖZEL ADIM MES TEK AL.: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Seda Girgin ***, Yasin Yıldız ***

GAZİ LİSESİ AL: Burcu Akçakay ***, Ece Yıldız Alp ***, Elif Çavdar ***, Reyhan Çınar ***, Çağla Çimenoğlu ***, Doğa Öztürk ***, Lara Öztürk ***, Selen Su Çakır ***, Tuğçe Uğur ***

ÖZEL ADIM MES TEK AL: Şeyma Yılmaz ***, Beyza Nur Akcan **, Duygu Şahin ***, Cansu Keresteci ***, Zülfiye Sargut **, Dilara Çelik **, Meliza Mazlum **, Neslişah Yaran **, Ceyda Çınar **, Pınar Şahin ***, Medine Aydoğar **

SETLER: 25-22, 25-22