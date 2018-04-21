Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:08 TSİ )

2.Lig Genç Kızlar Voleybol da başladı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı, İzmit İlçesi 2.Lig Genç Kızlar Voleybol Ligi, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan iki maçla başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dokuz takımın katılımıyla A ve B 2 grup üzerinden oynanan maçlardan, günün ilk maçında, Başöğretmen Meslek Teknik Anadolu Lisesi ile İzmit Kanuni Meslek Ticaret Lisesi karşı karşıya geldi. Maçı kazanan İzmit Kanuni Lisesi, ilk galibiyetini elde etti. Başöğretmen Lisesi ise ilk mağlubiyetini aldı.

İKİNCİ MAÇLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ…

Maçın başından itibaren zayıf rakibi karşısında üstün oynayan İzmit Kanuni, maçı rahat bir şekilde kazandı. Ligde ikinci maçlar çarşamba günü oynayacak. Günün ikinci maçında ise Gazi Anadolu Lisesi ile Özel Adım Meslek Teknik Lisesi karşılaştı. Başa baş geçen mücadele sonrasında Gazi Lisesi, iki set üzerinden oynanan maçı 2-0 kazandı ve galibiyetle başladı. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçları taraftar öğrenciler de yakından takip ediyor.

BAŞÖĞRETMEN MES TEK AL: 0 İZMİT KANUNİ MES TEK AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Seda Girgin ***

BAŞÖĞRETMEN MES TEK AL: Aleyna Karagöz **, Funda Tütüncü ***, Meyra Akvan **, Beyzanur Genç **, Gizem Aydoğdu ***,  Ayşe Gül Mehmetoğlu **, Handan Eylül Boyal **, Sümeyra Atasoy **, Kübra Şahin ***, Buse Balaban **, Selime Yıldız **, Şevval Dinçer **

İZMİT KANUNİ MES TEK AL.: Ezgi Doğan ***, Maya Nazlıcan Dadaş ***, Yağmur Yaren Şahin ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Müberra Ayyıldız ***, Berfin Burçak ***, Ayşenur Aydeniz ***, Nimet Filiz ***

SETLER: 5-25, 7-25

GAZİ LİSESİ AL: 2 ÖZEL ADIM MES TEK AL.: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Seda Girgin ***, Yasin Yıldız ***

GAZİ LİSESİ AL: Burcu Akçakay ***, Ece Yıldız Alp ***, Elif Çavdar ***, Reyhan Çınar ***, Çağla Çimenoğlu ***, Doğa Öztürk ***, Lara Öztürk ***, Selen Su Çakır ***, Tuğçe Uğur ***

ÖZEL ADIM MES TEK AL: Şeyma Yılmaz ***, Beyza Nur Akcan **, Duygu Şahin ***, Cansu Keresteci ***, Zülfiye Sargut **, Dilara Çelik **, Meliza Mazlum **, Neslişah Yaran **, Ceyda Çınar **, Pınar Şahin ***, Medine Aydoğar **

SETLER: 25-22, 25-22

Bugün 10:05 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İzmitli Belediyeli Periler Fenerbahçe deplasmanında mask
İzmitli Belediyeli Periler Fenerbahçe deplasmanında
Yaş farkı büyük voleybol aşkı aynı mask
Yaş farkı büyük voleybol aşkı aynı
2.Lig Genç Kızlar Voleybol da başladı mask
2.Lig Genç Kızlar Voleybol da başladı
Ayazma’ya yakışmıyor! mask
Ayazma’ya yakışmıyor!
Altınova, neyin peşindesin? mask
Altınova, neyin peşindesin?
Doğantepe maçı Pazar gününe alındı mask
Doğantepe maçı Pazar gününe alındı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Katil koca yakalandı! mask
Katil koca yakalandı!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı mask
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL