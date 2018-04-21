İzmit’te tam 37 yıldır salonlarda hakemlik ile kentte beden eğitimi öğretmenliği yapan Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ile yaklaşık 5 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni antrenör Canan Yılmaz, son bir buçuk yıldır Başöğretmen Lisesi’nde görevli ve sıkı bir voleybol takımı kurdu.
Bugün 10:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Yaş farkı büyük voleybol aşkı aynı
Yaş farkı büyük voleybol aşkı aynı
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Bugün 10:07 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz