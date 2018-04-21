Yaş farkı büyük voleybol aşkı aynı

İzmit’te tam 37 yıldır salonlarda hakemlik ile kentte beden eğitimi öğretmenliği yapan Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ile yaklaşık 5 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni antrenör Canan Yılmaz, son bir buçuk yıldır Başöğretmen Lisesi’nde görevli ve sıkı bir voleybol takımı kurdu.