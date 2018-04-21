İzmitli Belediyeli Periler Fenerbahçe deplasmanında

Geçen hafta kendi sahasında konuk ettiği İstanbulgücü’ne 62-51 mağlup olarak ligde 9’uncu yenilgisini alan takım, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta oldukça kötü basketbol sergilemişti.

MAÇ YARIN

Kupa şampiyonu temsilcimiz İzmit Belediyespor, aldığı yenilgiyle dördüncü sıraya geriledi. Takım 53 puana ulaştı. Yarın zorlu deplasmanda, Fenerbahçe Gelişim ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynayacak temsilcimizin maçı saat 12.00’de başlayacak. Fenerbahçe Gelişim, kendi sahasında oynadığı maçlarda zor galibiyetler elde ediyor ve küme düşme potasında yer alıyor.