Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:12 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Fabrikada önce patlama sonra yangın!

Başiskele'de gaz dolum tesislerinde yaşanan patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çabaları ile söndürülebildi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan sanayi gazları dolum tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesisin gaz dolumu yapıldığı bölümünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tüplerde patlama oldu. Patlama sonrasında tüplerden yükselen alevleri söndürmeye çalışan işçiler, yangını kontrol altına alamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

YARALANAN YOK

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giderek büyüyen yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, yangını kısa süre söndürdü. Yaşanan patlamada yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 10:12 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
33 yaşında hayatını kaybetti mask
33 yaşında hayatını kaybetti
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Devlet dairesinde kayıt yapınca gözaltına alındı mask
Devlet dairesinde kayıt yapınca gözaltına alındı
Bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada 2 tutuklama mask
Bir kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazada 2 tutuklama
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Katil koca yakalandı! mask
Katil koca yakalandı!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı mask
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL