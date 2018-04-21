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81 ile gönderildi, Her şehre geliyor...

81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Her şehre geliyor...

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) özellikle terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarında daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısı, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

40'TAN FAZLA İLDE EĞİTİMİ VERİLDİ

İl emniyet müdürlüklerine dağıtımı yapılan drone’lar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır illeri olmak üzere belirlenen şartları taşıyan 40’tan fazla ilde görevli personele, drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

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