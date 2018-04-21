Okullar arası kros heyecan yaşattı

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İlkokullar ve Ortaokullar Arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Okul Sporları Kros Yarışması heyecan yaşattı. Ödül töreni de, Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi üzerinde yapıldı. 25 okul 246 öğrencinin 6 kategoride yarıştığı koşuda öğrenciler, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını kendilerine armağan eden Atatürk’ü de andı.
25 OKUL, 246 ÖĞRENCİ 6 KATEGORİDE YARIŞTI
Yarışlara Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel ve Gölcük Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Hasan Ceyhan ile okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerden dereceye girenlere, törenle madalyaları verildi.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:
Yıldız Kızlar kategorisi:
- Sudenur Gökmen Gölcük Ortaokulu
- Nisanur Bat Dumlupınar Ortaokulu
- Tuğba Kurt Kocatepe Ortaokulu
- Meryem Gülbaş Ulaşlı Nuri M.Ortaokulu
Yıldız Erkekler kategorisi:
- Mustafa Taşçı Oyak Ortaokulu
- Kerim Şeker Gölcük Atatürk O.Okulu
- Yunus Yoldaş Dumlupınar Ortaokulu
- Berkay Efe Bilgin Fidanlık Ortaokulu
Küçük kızlar kategorisi:
- Fatma Öncel Gölcük Ortaokulu
- Nisa Nazlı Seslikaya Dumlupınar Ortaokulu
- Zeynep Nur Gürsoy Halıdere Ortaokulu
- Eylül Kargı Dere Atatürk O.Okulu
Küçük erkekler kategorisi:
- Emirhan Durmuş Kocatepe Ortaokulu
- İsmail Emir Kapgı Yazlık Tabosan O.Okulu
- Davut Akdağ Dumlupınar Ortaokulu
- Aslan Subaşı Atatürk Ortaokulu
Minik kızlar kategorisi:
- Firdevs Öztürk Çiftlik İlkokulu
- Ravza Poyraz Cumhuriyet İlkokulu
- Eslem Balta Pirireis İlkokulu
- Elif Sena Barbaros İlkokulu
Minik erkekler kategorisi:
- Hamza Poyraz Cumhuriyet İlkokulu
- Hamza Mert Ökten Turgut Özal İlkokulu
- Ömer Kaan Günay Cengiz Topel İlkokulu
- Berat Öter Turgut Özal İlkokulu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz