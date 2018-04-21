Kamulaştırma paraları ödenmedi: Vatandaşlar mağdur oldu!

Kuzey Marmara Otoyolu için ilimizde acele kamulaştırma kararı ile kamulaştırılan yerlerde yaşayan vatandaşlara yüklenici firma tarafından kamulaştırma paraları hala ödenmedi. Yüklenici firma uzlaşmaya gidenlerin parasını bile bir yılda zor öderken parasını vermediği araziyi kullandı, tarımla geçimini sağlayan halka tarlasında ekim yaptırmadı. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Avukat Ömer Burak Barış özellikle Durhasan, Deretepe, Eseler ve Bayraktar’da bu gibi sorunlarla karşılaştıklarını söylerken, Devletin kamulaştırma yetkisini şirketle paylaşmasına rağmen şirketin uzlaşmaya giden vatandaşlara bile paralarını 1 yıl sonra ödediğini belirtti.

VATANDAŞ BELİRLENEN ŞARTLARA UYULMASINI İSTİYOR

Avukat Ömer Burak Barış konuya ilişkin, “Bu bölgeler için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Kuzey Marmara otoyolu güzergahı zaten 2016 yılından beri gündemde olan bir konuydu. O tarihten bugüne tabi ki çeşitli değişikliklere uğradı. Bu bölgede acele kamulaştırma çıkarılan arazilerin sahipleri mağdur edildi. İşin başka bir boyutu da kamulaştırma yapacak olan şirket, kamulaştırma parası vermemesine rağmen vatandaşların arazisini kullandı veya arazi sahiplerine arazileri kullandırtılmadı. Vatandaş projenin ve kamulaştırmanın belirlenen şartlarla yapılmasını istiyor. Kuzey Marmara Otoyolu için zaten alanda büyük bir çalışma var” dedi.

KAMULAŞTIRMA YETKİSİ ŞİRKETLE PAYLAŞILDI

Barış, “Burada devlet acele kamulaştırmaya gittiği için kendi elinde bulundurduğu acele kamulaştırma kararını şirket ile paylaştı. Bu verilen yetki ise şirket sahiplerinin elinde kötü bir şekilde kullanıldı. Şirketin kamulaştırma yetkisi olmasına rağmen vatandaşların parası ya ödenmiyor ya da geciktiriliyor. Vatandaşlar bizim aracılığımızla uzlaşma komisyonuna gittiler. Şirketle yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varan vatandaşlar belirlenen tarihlerden bir sene sonra paralarını alabildiler. Uzlaşmaya giden ile gitmeyen arasında bir fark kalmadı” ifadelerinde bulundu.

BU İŞ HUKUKİ ZEMİNE OTURTULMALI

Konuşmalarına devam eden Barış, “Temmuz 2016’da ihalesi yapılan yer iki kısma ayrılmış. Avrupa kısmı için 7 yıl 9 aylık tamamlanma süreci ve 3 yıllık inşaat aşaması belirlenmiş. 2 Milyar 710 Milyon 64 Bin TL’lik bir paraya mal olması bekleniyor. Kocaeli’yi de içine alan Asya kısmı için 6 yıl 9 aylık bir sözleşme ve yine 3 yıllık bir inşaat süresi belirlenmiş. Asya kısmında ki yüklenici firmalar ise Kolin İnşaat, Limak İnşaat ve Cengiz İnşaat. Kamulaştırma paralarını halka vermesi gerekenler de bunlar. Projenin Asya kısmı için maliyet ise 4 Milyar 487 Milyon TL. Bu işin hukuki bir zemine oturtulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ ARAZİSİNİ KULLANAMIYOR

Barış son olarak, “Vatandaşlar şu anda kamulaştırma olacak diye kendi yerlerinde ekim dikim yapmıyorlar. Aslında vatandaş ekim yapmasa bile şirket kamulaştırma parası içinde bunları da ödemek zorunda kalır. Burada taşınmaz maliklerin taşınmazdan faydalanması engelleniyor. Kamulaştırma yetkisi olmasına rağmen paralar ödenmiyor. Hükümet tarım destekleyici önlemler almak istiyor ama bir yandan kendi yetki verdiği firma, tarımı engelliyor. İnsanların Asliye hukukta dava açması için 4 aylık bir süreç ön görülmüş ama bu davayı ne zaman açabilecekleri ile ilgili bir şey yok. Sonuçta burası acele kamulaştırma ile yapılmış bir yer” diye konuştu.