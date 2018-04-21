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İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından tüm siyasi partiler seçim çalışmaları için düğmeye bastı. Ancak İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne Gebze ilçesinde seçim yasak geldi.

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Gebze İlçe Kaymakamlığı’ndan gelen dilekçede “20 Nisan 2018 Cuma günü 11-00-17:00 saatleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda, 22. 04.2018 Pazar günü 11:00-19:00 saatleri arasında Eskihisar Mahallesi’nde İYİ Parti’nin, 5-6-28-29 Mayıs 2018 tarihlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda 10:00-18:00 saatleri arasında Saadet Partisi’nin stant kurup üyelik çalışması yapılmasına ilişkin taleplerini içeren ilgide kayıtlı yazıları incelenmiş olup, siyasi partilerimizin cadde, sokak ve parklarda üyelik kaydı yapmak amacıyla stant kurmak suretiyle çalışma yapmalarının genel güvenlik ve asayişin temini, kamu düzeninin sağlanması açısından uygun olmayacağı söz konusu faaliyetlerinin kendi parti binanızda yapılmasının daha doğru olacağı değerlendirildiğinden talebiniz uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YASAKLADILAR

SP İl Başkanı Nurettin Çelik, seçim tarihi açıklanmadan önce stant açmak için kaymakamlığa dilekçe yazdıklarını söyleyerek, “Bu dilekçe ona cevap niteliğindedir. Seçim arifesiyle alakalı bir şey değil. Güvenlik gerekçesiyle izin vermediler. Ancak AK Parti aynı bölgeye stant kurmuştu. Onların güvenliği bizi yasakladılar. Seçim atmosferine girdik. O yüzden bu tarz engellemeler olmamalı” diye konuştu.

BU HAKSIZLIKTIR

Konu ile ilgili konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman ise, “Yasak ile ilgili seçim standı açma yasağı dün partimize ulaştı. Bu tarz durumların seçim arifesinde yapılması kesinlikle yanlış. 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için biz çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Seçim propagandası yapmak her partinin hakkıdır. Seçimlerde diğer partilerle eşit haklara sahip olmalıyız. Daha önce aynı yere AK Parti stant açmıştı şimdi ise bize izin vermiyorlar. Bu haksızlıktır” açıklamasında bulundu.

Bugün 10:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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