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Bugün 11:07 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:08 TSİ )

İzmit’te huzur operasyonu!

İzmit’in bir çok mahallesinde yüzlerce polisle birlikte asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde yüzlerce vatandaş ve araçta kontroller yapıldı.

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İzmit’in bir çok mahallesinde yüzlerce polisle birlikte huzur operasyonu gerçekleştirildi. Mahalleler de oluşturulan denetim noktalarında polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler araçlardan indirdikleri kişileri ve şüpheli buldukları yayaları GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolünden geçirdi.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontroller sırasında 41 V 0714 plakalı kiralık olduğu belirtilen araç şüpheli görülerek durduruldu. Araçtan indirilen 2 şahıs GBT kontrolünden geçtiği sırada araçta yapılan arama sonrası 1 adet ruhsatsız silah geçirildi. Araçta bulunan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken asayiş uygulamaları gece boyunca devam etti.

Bugün 11:07 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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