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Darıca’da Atatürk ve 23 Nisan coşkusu…

Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Egemenlik Kupası Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere madalyaları, güzel bir törenle verildi.

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Futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, badminton ve kortlu tenisi olmak üzere 7 ayrı branşta yapılan müsabakalarda, dereceye giren sporcu ve takımlara, Darıca Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle verildi. Protokol üyeleri ödül törenine yoğun ilgi gösterdi. Programda açılış konuşmasını yapan Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Başkanlık Turnuvası sayesinde çocuklarımızı hem spor sahalarına çektik, hem de eğlenmelerini sağladık” dedi.

‘GENÇLER ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUYOR’…

Kendisi de eski bir milli atlet olan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak konuşmasında, turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik ederek, bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtarılarak spora teşvik edildiğini söyledi. Hedeflerinin ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi olarak spora ve gençlere her türlü katkıyı sunma gayreti içindeyiz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artık uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek başarılara imza atıyor, DASYİS Projemiz ile geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Yaz ve Kış Spor Okulları ile yine gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyonda büyük emekleri olan değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 11:10 TSİ - Spor

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