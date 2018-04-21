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KASKF Afrin’e ‘CAN’verdi

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunun en son toplantısında alınan kararla, Afrin’deki Mehmetçiklerimize pişmaniye gönderme kararı alan Murat Aydın ve yönetimi, kolektif çalışma sonrası, 2000 paket Özcan Firması’nın pişmaniyesini, Hatay’daki sınır birliklerine gönderdi.

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Başta Gölcük, Karamürsel ve diğer ilçelerdeki spor kulüplerinin desteği ile harekete geçen KASKF, kampanyayı Kocaeli geneline yayarak, başta İzmitli İş adamı Öz Can pişmaniye sahibi Yayar Can 'ın desteği ile paketlenen pişmaniyeleri, Hatay’daki askeri birliğe, Gölcükspor kulüp otobüsüyle götürerek, teslim etti. 

AHLÂKLI GENÇLİK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ 

KASKF Başkanı Murat Aydın, terör örgütlerine büyük darbe vuran kahraman Mehmetçiklerimize az da olsa moral vermek adına böyle bir projeyi hayata geçirip, yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada “Her bir kulüp içindeki sporculara vatan, millet, devlet, bayrak, milli ve maneviyat sevgisini verebilecek projeler üretmeyi hedeflediklerinin, bu yolda atılması gereken tüm adımları atmaya hazır olduklarının altını çizdi. 

YEREL YÖNETİMLERİMİZLE EL ELE VERİYORUZ 

Sporun asıl amacının skordan ve sportif başarıdan önce, gençlerimize milli ve manevi sevginin inşası noktasında projeler üretip, hayata geçirmek olduğunun altını çizen Murat Aydın; “Bu konuda devletimizin tüm birimleri ve yerel yönetimlerimizle ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Başta büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle el ele vererek, tüm kulüplerdeki sporcu gençlerimize vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak, ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin eğitimi noktasında, projelere imza atmak için var olduklarını” ifade etti.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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