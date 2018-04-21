23 Nisan’a spor dolu kutlama…

Özellikle sportif etkinlikler, tam bir şölen havasına bürünüyor. Yarın da 23 Nisan için birçok spor branşında etkinlikler düzenleniyor.

Günün programı şöyle…

08.30 Yelken Min.-Yıl.-G. Göl. Yelken K.

08.30 Şenlik Min.-Yıl.-G. Uluslararası Fuar

10.00 Oryantr. Min.-Yıl.-G. Uluslararası Fuar

10:00 Satranç Küçükler Ş.R.Topaloğlu S.

18:00 Bilardo Büyükler İz. Magic Bilardo