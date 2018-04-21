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Bugün 11:13 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:15 TSİ )

23 Nisan’a spor dolu kutlama…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

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Özellikle sportif etkinlikler, tam bir şölen havasına bürünüyor. Yarın da 23 Nisan için birçok spor branşında etkinlikler düzenleniyor.

Günün programı şöyle…

08.30       Yelken    Min.-Yıl.-G.   Göl. Yelken K.

08.30       Şenlik     Min.-Yıl.-G.   Uluslararası Fuar

10.00       Oryantr.  Min.-Yıl.-G.   Uluslararası Fuar

10:00       Satranç    Küçükler         Ş.R.Topaloğlu S.

18:00       Bilardo    Büyükler         İz. Magic Bilardo

Bugün 11:13 TSİ - Spor

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