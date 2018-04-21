23 Nisan’a spor dolu kutlama…

Özellikle sportif etkinlikler, tam bir şölen havasına bürünüyor. Yarın da 23 Nisan için birçok spor branşında etkinlikler düzenleniyor.
Günün programı şöyle…
08.30 Yelken Min.-Yıl.-G. Göl. Yelken K.
08.30 Şenlik Min.-Yıl.-G. Uluslararası Fuar
10.00 Oryantr. Min.-Yıl.-G. Uluslararası Fuar
10:00 Satranç Küçükler Ş.R.Topaloğlu S.
18:00 Bilardo Büyükler İz. Magic Bilardo
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz