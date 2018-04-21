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Bugün 11:31 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:32 TSİ )

AKP teşkilatlarına eğitimler başladı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 4. Teşkilat Akademisi programı gerçekleştirildi. Eğitim programı Sabancı Kültür Merkezi’nde İzmit ve Kandıra teşkilatlarına verilen “Seçmenin İletişim Kodları ve Siyasal İletişim” dersiyle başladı.

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Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR

Seçmenin iletişim kodları ve siyasal iletişim konulu dersi veren Münir Arıkan yaptığı konuşmada, “Seçimin ne anlam ifade ettiğini anlamlıyız. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Zalimlerin kurduğu düzen yıkılıyor. Dünya düzeninin yeni aktörü Türkiye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Konuşmasının devamında 3 hayat mottosunun olması gerektiğini söyleyen Arıkan, salondakiler ile birlikte “Büyükşehir çalışıyor, çalışınca oluyor ve durmak yok yola devam” sözlerini yüksek sesle tekrarlayarak seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Bugün 11:31 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

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