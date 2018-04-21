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Yıldız Anaokulu'nda 23 Nisan coşkusu

Yıldız Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte minikler Ata’lar için şiirler okudu.

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Yıldız Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı telaşı haftalar önceden başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Yıldız Anaokulu'nun gösteri salonundaki etkinliğe öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Okul Müdürü Raife Şahin, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

BAHÇEDE OYNADILAR

Tüm öğrenciler tek tek Ata'ları için birer şiir okudular. Daha sonra marşlar, skeçler, oratoryo gösterileri yapıldı. En son ise tüm çocuklar anaokulunun bahçesindeki oyun parkında diledikleri gibi oynadılar. Okul Müdürü tüm çocukların bayramlarını kutlayarak onlara şeker dağıttı.

Bugün 11:31 TSİ - Eğitim

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