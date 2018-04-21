Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:32 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:34 TSİ )

Karamürsel’de unutulmaz konser

Karamürsel İleri Musiki Derneği, Ferhan Bal anısına İstanbul Şarkıları adlı unutulmaz bir konser verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel İleri Musiki Derneği tarafından, dernek kurucularından Ferhan Bal anısına ‘ İstanbul Şarkıları’ adlı konser verildi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezindeki konsere Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Karacan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara ve vatandaşlar katıldı.

“KONSERLER BİR DERNEĞİN MEYVESİDİR”

Dernek başkanı Nahit Öztürk, “1987 yılında kurulan derneğin kurucu başkanlığını yapan Ferhan Bal ablamıza çok şey borçluyuz ve onu çok özlüyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Konserler bir derneğin meyvesidir. Etkinliklerimiz yıldan yıla gelişerek bu günlere ulaşmıştır. Türk Sanat Musikisi içinde, söylenen her parçada dinleyiciler kendisi ile ilgili duyguları bulur ve bu duyguları yaşar” diye konuştu.

Bugün 11:32 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bilgi Köprüsü’nde 23 Nisan coşkusu mask
Bilgi Köprüsü’nde 23 Nisan coşkusu
Emekli Meclisi, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti mask
Emekli Meclisi, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti
Sinemalarda bu hafta 7 film vizyonda mask
Sinemalarda bu hafta 7 film vizyonda
İzmit’te Uluslararası Altın Pişmaniye Festivali olsun mask
İzmit’te Uluslararası Altın Pişmaniye Festivali olsun
Sema Özevin’den fotoğraf sunumu mask
Sema Özevin’den fotoğraf sunumu
Hedef 2023 filmi Kocaeli'de çekilecek mask
Hedef 2023 filmi Kocaeli'de çekilecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Katil koca yakalandı! mask
Katil koca yakalandı!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı mask
Dünya çocukları 23 Nisan'ı Kocaeli'de kutladı
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı! mask
Trafikte garip anlar: Yükleri boylarını aştı!
Akşener, gözyaşlarını tutamadı mask
Akşener, gözyaşlarını tutamadı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL