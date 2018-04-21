Karamürsel’de unutulmaz konser

Karamürsel İleri Musiki Derneği tarafından, dernek kurucularından Ferhan Bal anısına ‘ İstanbul Şarkıları’ adlı konser verildi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezindeki konsere Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Karacan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara ve vatandaşlar katıldı.
“KONSERLER BİR DERNEĞİN MEYVESİDİR”
Dernek başkanı Nahit Öztürk, “1987 yılında kurulan derneğin kurucu başkanlığını yapan Ferhan Bal ablamıza çok şey borçluyuz ve onu çok özlüyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Konserler bir derneğin meyvesidir. Etkinliklerimiz yıldan yıla gelişerek bu günlere ulaşmıştır. Türk Sanat Musikisi içinde, söylenen her parçada dinleyiciler kendisi ile ilgili duyguları bulur ve bu duyguları yaşar” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz