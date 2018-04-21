CHP Darıca'dan 23 Nisan Uçurtma Şenliği

CHP Darıca İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Uçurtma Şenliği” düzenliyor. Tüm vatandaşları programa davet eden İlçe Başkanı Yakup Törk, “Devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen ve demokratik rejimimizin temel kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılması, ulus egemenliğine dayanan ve tam bağımsız yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması sürecinde atılan en önemli adımdır” dedi.

ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLAYACAK

Başkan Törk, “TBMM’nin açılışının 98. yıldönümünü kutlar; çocuklarımızın huzur ve güven içinde sokaklarda özgürce dolaştığı, çocuk işçilerin köle gibi çalıştırılmadığı, çocuk gelin dramlarının olmadığı, yarınlarımızın mimarı çocuklarımızın teröre kurban gitmediği ve insanlığa yakışır bir Türkiye özlemiyle tüm çocuklarımıza güzel yarınlar dilerim” şeklinde konuştu. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği programı yarın saat 14.00’da Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreni ile başlayacak ve saat 15.00’da Darıca Sahili Dudayev Parkı'nda uçurtma şenliği ile devam edecek.